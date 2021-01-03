حسني عبد ربه: طالبت وزير الرياضة بالتدخل لحل أزمة الإسماعيلي مثل الزمالك والأهلي

الأحد، 03 يناير 2021 - 23:43

كتب : FilGoal

حسني عبد ربه

أبدى حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق استيائه من موقف الفريق بعد حصد 6 نقاط في ست مباريات من الدوري.

وخسر الإسماعيلي أمام مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة السابعة.

وقال عبد ربه عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "ما الأزمة في أن يدلي قدامى النادي مقترحاتهم لمجلس الإدارة من أجل تخطي الأزمة".

أخبار متعلقة
المقاصة يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية على حساب الإسماعيلي قائمة الإسماعيلي - العيسوي يضم 20 لاعبا لمواجهة مصر للمقاصة العيسوي: لدي صلاحيات كاملة في تدريب الإسماعيلي.. لا أقبل التدخل في عملي العيسوي مدربا لـ الإسماعيلي بعد رحيل وهبة

وكشف عبد ربه "أجريت اتصالا مع وزير الشباب والرياضة للتدخل في أزمة الإسماعيلي لكنه قال لي أزمة الإسماعيلي في جمعيته العمومية".

وأوضح "أقول لوزير الرياضة هل تدخل وزير الرياضة لدعم الإسماعيلي أقل من جلسته مع لاعب في نادي الزمالك أو حل مشكلة سابقة للأهلي؟".

وشدد عبد ربه "لا أطلب من وزير الرياضة التدخل بإقالة أحد ولكن لدعم النادي، الجمهور في حالة غليان من الوضع الحالي".

وأتم تصريحاته "الإدارة لا تستمع لأحد واتخذت قراري بعدم التحدث عن مشاكل المجلس، هدفي عودة الإسماعيلي من جديد".

الإسماعيلي حسني عبد ربه
نرشح لكم
أخر الأخبار
بواليا: كنت أتمنى المشاركة في نهائي إفريقيا.. ورفضت الكثير من العروض لاختيار الأهلي 10 دقيقة | الدوري المصري
حسني عبد ربه: طالبت وزير الرياضة بالتدخل لحل أزمة الإسماعيلي مثل الزمالك والأهلي 13 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - عبد المطلب: لم نجامل الاتحاد على حساب الأهلي.. وسبب تأجيل السوبر ساعة | رياضات أخرى
نائب رئيس لجنة إدارة الزمالك لـ في الجول: لم يصلنا لمصطفى محمد سوى عرض سانت إيتيان ساعة | ميركاتو
جوارديولا: اليوم استعدنا طريقتنا أمام تشيلسي 2 ساعة | الدوري المصري
انتهت في إسبانيا - ويسكا (0) (1) برشلونة.. فوز صعب 2 ساعة | الدوري الإسباني
المقاصة يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية على حساب الإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
لتعويض رحيل وردة المنتظر.. فولوس يتعاقد مع لاعب ريال مدريد السابق 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 3 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 4 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك
قد ينال إعجابك