كرة سلة - عبد المطلب: لم نجامل الاتحاد على حساب الأهلي.. وسبب تأجيل السوبر

نفى محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة مجاملة مجلس الإدارة لفريق الاتحاد السكندري على حساب الأهلي.

وانتشرت اتهامات لمجلس إدراة الاتحاد المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمحاباة الاتحاد السكندري ضد الأهلي.

وقال عبد المطلب عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الاتهام بمحاباة نادي الاتحاد السكندري بسبب تواجدي أنا وعمرو مصيلحي في الاتحاد المصري كلاعبين سابقين للنادي".

وأضاف "لكننا نتواجد منذ 2008 ولم يظهر ذلك إلا بعد تتويج الاتحاد الموسم الماضي".

وأوضح "كل عضو في مجلس إدارة الاتحاد له أصول من أندية مختلفة لكن لا نحكم بانتماءات".

وكشف عبد المطلب "وجهة نظري أن التغير حدث في النادي نفسه وليس الاتحاد المصري، عادت البطولات للنادي بعودة محمد مصيلحي رئيس النادي".

واتخذ الاتحاد المصري لكرة السلة قرارا بتأجيل أي مواجهة في حال إصابة أكثر من 6 لاعبين بفيروس كورونا.

وبالحديث عن القرار قال: "اتحاد كرة القدم قرر تأجيل المباراة حال إصابة 15 أو 16 لاعب بفيروس كورونا، قرارنا بأكثر من 6 لاعبين جاء بعد مناقشات عديدة".

وكشف "الأندية لم تقتنع بتأجيل المباريات حال إصابة أكثر من 6 لاعبين كونه رقم كبير بالنسبة لهم، لكن ملتزمون بقرارنا لاستمرار النشاط الرياضي".

وشدد عبد المطلب "قرار تحديد عدد اللاعبين ليس له علاقة بعدد مصابين الأهلي، الأندية طالبت تخفيض رقم 6 حالات وهذا الرقم ربما يتم النظر فيه بعد ذلك".

وقرر الاتحاد المصري لكرة السلة تأجيل مواجهتي السوبر بين الأهلي وهليوبوليس في السيدات والاتحاد السكندري والأهلي في الرجال من 8 يناير إلى 26 من الشهر نفسه.

وقال عبد المطلب: "مباراة السوبر من المفترض أن تقام قبل انطلاق الموسم ولكن نظرا لتلاحم المواسم حددنا لها موعد آخر لأن ليس طعم في ذلك التوقيت".

وشدد "مواجهة السوبر هي بطولة شرفية غير مؤهلة لأي بطولة، تأجيلها كان لمصلحة الجميع وستقام قبل انطلاق بطولة دوري السوبر".

وأتم تصريحاته "نظرية المؤامرة سبب وجود اعتراضات وتعتمد على شعبية الأندية والآلة الإعلامية لكن اتحاد السلة يتعامل مع الجميع بعدالة".