نائب رئيس لجنة إدارة الزمالك لـ في الجول: لم يصلنا لمصطفى محمد سوى عرض سانت إيتيان

شدد هشام إبراهيم نائب اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك على أن ناديه لن يلتفت إلا للعروض الرسمية فقط المقدمة لأي لاعب للفريق.

مصطفى محمد النادي : الزمالك الزمالك

وقال هشام إبراهيم لـFilGoal.com: "نحن كلجنة تدير نادي الزمالك لا نتعامل إلا مع العروض الرسمية التي تأتي للنادي بشأن أي لاعب".

وأضاف "عدا ذلك لن ننصت نهائيا لأي عرض آخر يظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية".

وأكمل "ولذلك أريد أن أوضح أن الزمالك لا يملك أي عرض رسمي لضم مصطفى محمد سوى من نادي سانت إيتيان الفرنسي".

وواصل "ولا تزال اللجنة المكلفة بإدارة شؤون النادي تدرس العرض بشكل جيد".

وأكد المستشار هشام إبراهيم "ليس لدينا أي مانع من احتراف مصطفى محمد، ولكن بالقيمة التي تليق باسم نادي الزمالك ولاعب بحجم وقيمة مصطفى محمد".