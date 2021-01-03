جوارديولا: اليوم استعدنا طريقتنا أمام تشيلسي

عبر جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن رضاه بمستوى فريقه بعد الفوز على تشيلسي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "فريقنا هو نفس الفريق، نفس الموظفين في الغرف الخلفية، تغير مساعدي المدرب قليلا والتدريبات اليومية كما هي، وهذه هي الطريقة التي فزنا بها بلقب الدوري الممتاز وأيضا حصدنا بها 4 ألقاب في موسم واحد والعديد من الإنجازات واليوم استعدناها".

وأكمل "في تلك السنوات حققنا الإنجازات بسبب أننا كنا نلعب مثل اليوم، لا يهم أسماء اللاعبين ولكن الطريقة هي الأهم".

وواصل "تشيلسي من أقوى الفرق ولا يمكننا إنكار ذلك، إنهم يعانون في المباريات الأخيرة لكنك ترى جودة اللاعبين".

وأشار "كنا جيدين في الدفاع وعندما نمتلك الكرة وكان علينا اللعب بإيقاع واحد محدد لأننا لا يمكننا اللعب مثل الفرق الأخرى صعودا وهبوطا، يجب أن نفرض أسلوبنا ونمرر الآلاف من التمريرات وفي اللحظة المناسبة نبدأ الهجوم لهذا السبب نبني اللعب بشكل مستمر".

وأوضح "عندما فزنا بالدوري كان بهذه الطريقة وبمزيد من الصبر والهدوء، كنا نفتقد قليلا هذا الإيقاع واليوم حصلنا عليه".

وأتم تصريحاته "اليوم كنا نمتلك 14 لاعبا فقط متاحين للمباراة وعانينا في أصعب وقت خلال الموسم وليس لدينا الكثير من اللاعبين لكننا سنحاول بهذه الروح الفوز في المباريات".