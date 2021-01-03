جوارديولا: اليوم استعدنا طريقتنا أمام تشيلسي

الأحد، 03 يناير 2021 - 21:56

كتب : FilGoal

جوارديولا

عبر جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن رضاه بمستوى فريقه بعد الفوز على تشيلسي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "فريقنا هو نفس الفريق، نفس الموظفين في الغرف الخلفية، تغير مساعدي المدرب قليلا والتدريبات اليومية كما هي، وهذه هي الطريقة التي فزنا بها بلقب الدوري الممتاز وأيضا حصدنا بها 4 ألقاب في موسم واحد والعديد من الإنجازات واليوم استعدناها".

وأكمل "في تلك السنوات حققنا الإنجازات بسبب أننا كنا نلعب مثل اليوم، لا يهم أسماء اللاعبين ولكن الطريقة هي الأهم".

أخبار متعلقة
المقاصة يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية على حساب الإسماعيلي وكيل مروان محسن يكشف لـ في الجول حقيقة رحيله معارا.. وموقفه من استقدام بواليا مصدر بالاتحاد السكندري لـ في الجول: لم يصلنا عرض رسمي لمبادلة لاعبين بعمار.. القرار للجهاز الفني

وواصل "تشيلسي من أقوى الفرق ولا يمكننا إنكار ذلك، إنهم يعانون في المباريات الأخيرة لكنك ترى جودة اللاعبين".

وأشار "كنا جيدين في الدفاع وعندما نمتلك الكرة وكان علينا اللعب بإيقاع واحد محدد لأننا لا يمكننا اللعب مثل الفرق الأخرى صعودا وهبوطا، يجب أن نفرض أسلوبنا ونمرر الآلاف من التمريرات وفي اللحظة المناسبة نبدأ الهجوم لهذا السبب نبني اللعب بشكل مستمر".

وأوضح "عندما فزنا بالدوري كان بهذه الطريقة وبمزيد من الصبر والهدوء، كنا نفتقد قليلا هذا الإيقاع واليوم حصلنا عليه".

وأتم تصريحاته "اليوم كنا نمتلك 14 لاعبا فقط متاحين للمباراة وعانينا في أصعب وقت خلال الموسم وليس لدينا الكثير من اللاعبين لكننا سنحاول بهذه الروح الفوز في المباريات".

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي جوارديولا
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة سلة - عبد المطلب: لم نجامل الاتحاد على حساب الأهلي.. وسبب تأجيل السوبر 18 دقيقة | رياضات أخرى
نائب رئيس لجنة إدارة الزمالك لـ في الجول: لم يصلنا لمصطفى محمد سوى عرض سانت إيتيان 42 دقيقة | ميركاتو
جوارديولا: اليوم استعدنا طريقتنا أمام تشيلسي ساعة | الدوري المصري
مباشر في إسبانيا - ويسكا (0) (1) برشلونة.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإسباني
المقاصة يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية على حساب الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
لتعويض رحيل وردة المنتظر.. فولوس يتعاقد مع لاعب ريال مدريد السابق ساعة | أوروبا
تشكيل برشلونة - الظهور رقم 500 لـ ميسي في الدوري أمام ويسكا ساعة | الدوري الإسباني
لا يُقهَر.. بايرن يعاقب ماينتس بشدة بعد التأخر بهدفين في الشوط الأول ساعة | الدوري الألماني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 3 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 4 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك
قد ينال إعجابك