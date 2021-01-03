انتهت في إسبانيا - ويسكا (0) (1) برشلونة.. فوز صعب

يحل برشلونة ضيفا على ويسكا في ملعب الألكوراز بالجولة 17 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق.81 دخول جريزمان بدلا من برايثوايت

ق.77 ديمبيلي يهدر انفرادا صريحا بعد خروج موفق من فيرنانديز رجل المباراة

ق.75 دخول بيانيتش ومينجيزا بدلا من بوسكيتس وديست

ق.68 ميسي يخترق منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية يتصدى لها ألفارو فيرنانديز

ق.63 أول تهديد حقيقي لـ ويسكا، ركنية نُفذت وحاول رافا تسجيلها بالكعب، لكن تير شتيجن أمسكها في اللحظة المناسبة

ق.57 تمريرة طولية من لونجليه يصل إليها ديمبيلي ويلعبها قبل الحارس لكن الدفاع يبعدها في اللحظة الأخيرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.43 ركلة حرة جديدة من ميسي لكن أعلى العارضة هذه المرة

ق.41 ميسي ينفذ ركلة حرة بطريقة رائعة لكن ألفارو فيرنانديز يبعدها بأعجوبة إلى الركنية

ق.27 جووووول فرينكي دي يونج يسجل الأول بعد عرضية ميسي

ق.21 عرضية رائعة من ديمبيلي لكن بيدري يقابلها برأسية أعلى المرمى من مسافة قريبة

ق.19 فرصة خطيرة لـ برشلونة! بيدري يمرر بالعرض نحو ديمبيلي الذي يسدد من لمسة واحدة لكن الكرة تصطدم بالدفاع بغرابة وتخرج إلى ركنية

ق.9 تسديدة من ميسي على الطائر بعد عرضية جوردي ألبا، لكنها تمر بعيدة عن المرمى

ق.7 بيدري يهدر فرصة محققة في مواجهة المرمى بعد عرضية جوردي ألبا وأمام تألق ألفارو فيرنانديز

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل