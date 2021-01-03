المقاصة يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية على حساب الإسماعيلي

الأحد، 03 يناير 2021 - 21:30

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة

استعاد مصر للمقاصة نغمة الانتصارات مجددا في الدوري المصري على حساب الإسماعيلي.

وتغلب المقاصة على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري.

ورفع المقاصة رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط وخاض كل منهما 6 مباريات في المسابقة.

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وافتتح المقاصة التسجيل مبكرا في الدقيقة التاسعة عن طريق مروان حمدي بعد استلام تمريرة باولن فوافي.

وفي الدقيقة 24 طالب لاعبو الإسماعيلي بركلة جزاء بسبب لمس الكرة ليد مدافع المقاصة ولجأ حكم اللقاء لتقنية الفيديو ليحتسبها بالفعل.

ونجح شكري نجيب في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 26 بتسديدة قوية على يمين محمود كوكو حارس المرمى.

وفي كرة مشابهة احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للمقاصة في الدقيقة 54 بعد اللجوء لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد على مروان الصحراوي.

ونجح عصام صبحي في تسجيل التقدم لفريق المقاصة في الدقيقة 56 على يمين محمد صبحي.

ونجح مروان حمدي في تسجيل هدفه الثاني وهدف المقاصة الثالث ليقتل المباراة في الدقيقة 58.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية يوم الإثنين المقبل وكان لقاء الذهاب قد انتهى بتقدم الدراويش بهدف دون رد.

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