لتعويض رحيل وردة المنتظر.. فولوس يتعاقد مع لاعب ريال مدريد السابق

الأحد، 03 يناير 2021 - 21:24

كتب : FilGoal

ألبيرتو بوينو - ريال مدريد

أعلن نادي فولوس اليوناني، التعاقد مع الإسباني ألبيرتو بوينو في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ويأتي التعاقد مع بوينو لتعويض رحيل عمرو وردة الوشيك إلى باوك ناديه السابق، إذ تواجد في سالونيكا بالفعل خلال الأيام الماضية لإتمام الانتقال وفقا للعديد من التقارير اليونانية.

بوينو (32 عاما) يجيد اللعب في مركز المهاجم والمهاجم المتأخر والجناح الأيسر.

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وانتقل بوينو إلى فولوس في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق بوافيشتا البرتغالي.

وبدأ بوينو مسيرته في أكاديمية ريال مدريد وتم تصعيده للفريق الأول عام 2008.

وخاض بوينو 6 مباريات مع الفريق الأول لـ ريال مدريد، سجّل خلالها هدفا وحيدا.

ولعب بوينو لاحقا لأندية: بلد الوليد، ودربي كاونتي، ورايو فاييكانو، وبورتو، وغرناطة، وليجانيس، ومالاجا.

ويحتل فولوس المركز السابع في الدوري اليوناني برصيد 16 نقطة.

عمرو وردة ألبيرتو بوينو
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