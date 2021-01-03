تشكيل برشلونة - الظهور رقم 500 لـ ميسي في الدوري أمام ويسكا
الأحد، 03 يناير 2021 - 21:15
كتب : FilGoal
يظهر ليونيل ميسي للمرة رقم 500 في الدوري مع برشلونة، عندما يلعب فريقه أمام ويسكا في الجولة الـ17 من المسابقة.
ليونيل ميسي
النادي : برشلونة
ويلعب ميسي أساسيا مع برشلونة، ليسجل ظهوره رقم 500 في الدوري ورقم 750 له بشكل عام في مختلف البطولات مع الفريق الكتالوني.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
المرمى: تير شتيجن.
الدفاع: سيرجينيو ديست – أراخو – كليمنت لنجليه – خوردي ألبا.
الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري.
الهجوم: ميسي – برايثوايت – عثمان ديمبيلي
ويحتل برشلونة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، ويأتي ويسكا في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.