تشكيل برشلونة - الظهور رقم 500 لـ ميسي في الدوري أمام ويسكا

الأحد، 03 يناير 2021 - 21:15

كتب : FilGoal

ميسي

يظهر ليونيل ميسي للمرة رقم 500 في الدوري مع برشلونة، عندما يلعب فريقه أمام ويسكا في الجولة الـ17 من المسابقة.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

ويلعب ميسي أساسيا مع برشلونة، ليسجل ظهوره رقم 500 في الدوري ورقم 750 له بشكل عام في مختلف البطولات مع الفريق الكتالوني.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

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المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: سيرجينيو ديست – أراخو – كليمنت لنجليه – خوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري.

الهجوم: ميسي – برايثوايت – عثمان ديمبيلي

ويحتل برشلونة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، ويأتي ويسكا في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.

ميسي برشلونة الدوري الإسباني
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