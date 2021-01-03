تشكيل برشلونة - الظهور رقم 500 لـ ميسي في الدوري أمام ويسكا

يظهر ليونيل ميسي للمرة رقم 500 في الدوري مع برشلونة، عندما يلعب فريقه أمام ويسكا في الجولة الـ17 من المسابقة.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

ويلعب ميسي أساسيا مع برشلونة، ليسجل ظهوره رقم 500 في الدوري ورقم 750 له بشكل عام في مختلف البطولات مع الفريق الكتالوني.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: سيرجينيو ديست – أراخو – كليمنت لنجليه – خوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري.

الهجوم: ميسي – برايثوايت – عثمان ديمبيلي

ويحتل برشلونة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، ويأتي ويسكا في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.