لا يُقهَر.. بايرن يعاقب ماينتس بشدة بعد التأخر بهدفين في الشوط الأول

قلب بايرن ميونيخ تأخره أمام ماينتس، إلى فوز عريض بخمسة أهداف مقابل هدفين في ملعب أليانتس أرينا، بالجولة 14 من الدوري الألماني.

وخرج بايرن ميونيخ خاسرا بهدفين نظيفين في الشوط الأول، لكن رده كان قاسيا للغاية وتمثّل في 5 أهداف دفعة واحدة بالشوط الثاني.

ليرفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 33 نقطة ويستعيد المركز الأول بفارق نقطتين عن لايبزج الثاني.

فيما تجمّد رصيد ماينتس عند 6 نقاط في المركز 17 –قبل الأخير-، إذ لم يفز إلا في مباراة واحدة حتى اللحظة.

ليكون بايرن ميونيخ قد تأخر في النتيجة للمباراة الثامنة على التوالي، لكنه لم يخسر أي منها ونجح في العودة بالنتيجة.

بايرن تأخر بالهدف الأول في الدقيقة 32 عن طريق جوناثان بوركاردت.

قبل أن يضاعف أليسكاندر هاك النتيجة في الدقيقة 45 لـ ماينتس.

لكن إعصار بايرن ميونيخ ضرب بقوة في الشوط الثاني، فسجّل يوشوا كيميتش في الدقيقة 51.

ثم أضاف لوروا ساني الهدف الثاني في الدقيقة 56.

التقدم الأول للزعيم البافاري جاء في الدقيقة 65 بواسطة لياندرو باريرو بالخطأ في مرمى فريقه ماينتس.

ثم سجّل روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم أخيرا بالدقيقة 76 من ركلة جزاء، قبل أن يختتم أهداف اللقاء في الدقيقة 83 من صناعة توماس مولر.