ميلان يواصل الحفاظ على صدارة الدوري ويهزم بينيفينتو بثنائية

الأحد، 03 يناير 2021 - 21:01

كتب : FilGoal

ميلان

واصل ميلان الحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز بينيفينتو بهدفين مقابل دون رد.

رافائيل لياو

النادي : ميلان

ميلان

ونجح ميلان في تحقيق الفوز في مباراة صعبة بالجولة الخامسة عشر بعد تعرض ساندرو تونالي لطرد مبكر في الدقيقة 34.

ورفع ميلان رصيده إلى 37 نقطة في الصدارة وبفارق نقطة عن إنتر، بينما تجمد رصيد بينيفينتو عند 18 نقطة في المركز العاشر.

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وافتتح فرانك كيسي التسجيل في الدقيقة 15 من ركلة جزاء قبل أن يطرد تونالي في الدقيقة 34 ويصعب المهمة على ميلان.

وفي الدقيقة 49 نجح رافائيل لياو في تسجيل هدف رائع لميلان ليعزز به تقدم فريقه.

وحاول بينيفينتو تقليص النتيجة في الدقيقة 61 من ركلة جزاء لكن أهدرها كابراري.

ويلعب ميلان مباراته المقبلة أمام يوفنتوس مساء الأربعاء في قمة الجولة 16 من مسابقة الدوري الإيطالي.

الدوري الإيطالي ميلان لياو
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