انتهت في الدوري - مصر للمقاصة (3) - (1) الإسماعيلي.. نهاية المباراة

يستضيف مصر للمقاصة فريق الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن برصيد 6 نقاط بينما المقاصة في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.

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نهاية المباراة

ق58 جووووول مروان حمدي بتسديدة قوية على يمين محمد صبحي

ق56 جووووول عصام صبحي من ركلة جزاء يتقدم للمقاصة

ق54 ركلة جزاء لمصر المقاصة بعد اللجوء لتقنية الفيديو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق25 جووووول شكري نجيب يسجل التعادل للإسماعيلي من ركلة جزاء

ق24 اللجوء لتقنية الفيديو واحتساب ركلة جزاء بسبب لمسة يد ضد مدافع المقاصة

ق9 جوووول مبكر للمقاصة عن طريق مران حمدي بعد تمريرة من باولن فوافي

انطلاق المباراة