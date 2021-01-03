صالح جمعة لـ في الجول: لم ولن أتقدم بشكوى ضد الأهلي.. هناك صبر بشأن المستحقات المتأخرة

نفى صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا ما يتردد عن التقدم بشكوى ضد النادي الأهلي في الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب مستحقات مالية متأخرة.

صالح جمعة النادي : سيراميكا كليوباترا الأهلي

وكانت قد انتشرت أنباء عن تقدم صالح جمعة بشكوى ضد الأهلي من أجل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال صالح جمعة لـ FilGoal.com : "لم أتقدم بشكى ضد النادي الأهلي بسبب المستحقات المالية المتأخرة".

وأضاف "من المستحيل أن أشكو الأهلي، لم ولن يحدث ذلك الأمر مني".

وتابع "نعم هناك مستحقات متأخرة لكن هناك صبر وتواصل بين عبد الرحمن مجدي وكيلي وسيد عبد الحفيظ وأمير توفيق من الأهلي لتسوية الأمر".

وأتم تصريحاته "لي حقوق مالية وأنتظر الحصول عليها من النادي الأهلي الذي علمنا الالتزام بالحقوق ولكن دون التقدم بشكوى".