عربي بدر لـ في الجول: سأقاتل مع الجونة من أجل المربع الذهبي والعودة أقوى للأهلي

الأحد، 03 يناير 2021 - 17:46

كتب : أحمد الخولي

عربي بدر - الأهلي - إنبي

أعرب عربي بدر لاعب وسط الأهلي عن سعادته وارتياحه لخطوة إعارته إلى الجونة.

وأعلن نادي الجونة ضم عربي بدر من الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال عربي بدر لـ FilGoal.com: "سأقاتل مع الجونة للحفاظ على الصدارة الحالية وحجز مكان أساسي في المربع الذهبي للمسابقة".

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وتابع "منظومة الجونة تماثل نظيرتها في الأهلي من الاحترافية والالتزام وهو ما شجعني للانتقال إلى الفريق".

وأوضح "الجونة يضم نخبة جيدة وعلى أعلى مستوى وارتبط معهم بعلاقات صداقة وأيضا جهاز فني طموح".

وأضاف "أتمنى المشاركة بشكل أساسي والانسجام سريعا لحجز مقعدي في المباريات".

وأتم تصريحاته "أثق أن مرحلة الإعارة ستجعلني أعود أقوى إلى الأهلي باكتساب الخبرات".

الأهلي الجونة عربي بدر
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