تأجيل دعوى الأهلي ضد الزمالك بسبب لافتة "نادي القرن الحقيقي" إلى 6 يناير

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل البت في دعوى الأهلي ضد نادي الزمالك بسبب شعار "نادي القرن الحقيقي" إلى يوم 6 يناير.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل النادي الأهلي أن دعوى النادي ضد الزمالك بسبب لافتة (نادي القرن الحقيقي) على أسوار مقر القلعة البيضاء قد تم تأجيلها.

وكان دفاع نادي الزمالك قد طلب التأجيل بسبب زوال الصفة بوفاة أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة للنادي.

وأشار إلى احتياج لإثبات صفة جديدة للرئيس الجديد للنادي وهو عماد عبد العزيز.

ويطالب الأهلي بتعويض وقدره 50 مليون جنيه بسبب الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به بسبب استخدام شعاره كنادي القرن في إفريقيا ومحاولة سلبه منه.

وقررت المحكمة الاقتصادية تأجيل الدعوى إلى يوم الأربعاء 6 يناير.