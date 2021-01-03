النجوم لـ في الجول: لم نتفق على انتقال كريم فؤاد لـ الأهلي.. قد يحترف خارج مصر

الأحد، 03 يناير 2021 - 16:52

كتب : أحمد الخولي

الزمالك - إنبي - كريم فؤاد - روقا

قال محمد الطويلة رئيس النجوم إن ناديه لم يتفق على انتقال اللاعب كريم فؤاد إلى الأهلي، مشيرا إلى أن هناك فرقا غير مصرية مهتمة بالحصول على خدمات الظهير الأيسر البالغ عمره 21 عاما.

كريم فؤاد

النادي : إنبـي

الأهلي

وصرح الطويلة لـFilGoal.com "لم نتفق مع الأهلي على شيء، كل الاحتمالات واردة".

وأضاف "هناك بند في عقد إعارة اللاعب لإنبي يسمح لنا ببيعه لو جاء عرض خارجي، كاد ذلك أن يحدث. نتوقع احتراف اللاعب قبل نهاية يناير الجاري".

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وأتم "إنبي يحق له شراء اللاعب مع نهاية الإعارة (في يونيو المقبل) مقابل 15 مليون جنيه، لكن اللاعب قد يحترف خارج مصر في سوق الانتقالات الشتوية الحالية".

وكان الطويلة صرح في سبتمبر الماضي أن رحيل اللاعب إلى الأهلي متوقف على قرار إنبي، النادي الذي مدد استعارة اللاعب من النجوم حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك فؤاد في دورة ودية مع منتخب مصر الأولمبي فاز فيها على البرازيل وتعادل مع كوريا الجنوبية في نوفمبر الماضي استعدادا لأولمبياد طوكيو.

وفي الدوري المصري الممتاز شارك في 42 مباراة وأرسل تمريرتين حاسمتين.

كريم فؤاد الأهلي
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