مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: نرفض عودة عمار حمدي لـ الأهلي حاليا

كشف مصدر داخل الاتحاد السكندري عن محاولات من قبل الأهلي لاستعادة عمار حمدي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر داخل الاتحاد السكندري لـFilGoal.com: "بعض مسؤولي الأهلي تحدثوا مع اللاعب ومع الإدارة من أجل جس نبض الطرفين في التحاق عمار بصفوف الأهلي من يناير الجاري".

وأضاف "الأمر قوبل بدهشة من مسؤولي الاتحاد السكندري لأن الموسم مر منه ثلاث أو أربع مباريات فقط وليس من المعتاد على الأهلي التراجع عن اتفاقياته بهذه السرعة".

المصدر أتم "التعاقد الرسمي ينص على إعارة اللاعب موسمين مع حق الأهلي في استعادته بعد الموسم الأول فقط وليس بعد أربع مباريات من بداية الموسم".

ويقضي عمار حمدي الموسم الحالي معارا من الأهلي إلى الاتحاد السكندري، ولمدة موسمين.

صاحب الـ21 عاما شارك في 4 مباريات مع الفريق السكندري حتى الآن هذا الموسم. سجل هدفا وصنع آخر.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري.