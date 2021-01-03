بواليا: بدأت مدافعا ولقبوني بـ"إبرا".. مستعد للمهمة مع نادي القرن

لم يبدأ مشواره مع كرة القدم مهاجما، بل ما قدمه جعله يتحرك في الملعب من مركز الظهير الأيسر إلى الهجوم، شبهوه بزلاتان إبراهيموفيتش، وسعادته لا توصف بارتداء القميص الأحمر.

والتر بواليا النادي : الأهلي الأهلي

والتر بواليا، المهاجم الزامبي المنضم حديثا للأهلي قادما من الجونة، ظهر في ملعب مختار التتش اليوم الأحد، وتحدث للمركز الإعلامي لفريقه الجديد.

وقال بواليا (25 عاما):"قميص الأهلي مسؤولية كبيرة، أنتظر دعم الجمهور. تلقيت عروضا كثيرة من داخل وخارج مصر لكني فضلت الأهلي والمفاوضات سارت سريعا، أشكر الجونة. علاقتي الطيبة بلاعبي الأهلي ستساعدني على الانسجام سريعا".

وواصل "مجرد أن يرتبط اسمك بنادي القرن في إفريقيا فهو أمر يدعوك للافتخار. جاهز لبدء رحلتي مع الأهلي ومتحمس جدا لهذه التجربة التي تعتبر الأهم في مسيرتي. وجود لاعبين في الأهلي كانوا معي في الجونة سيساعدني كثيرا. سعيد باللعب تحت قيادة بيتسو موسيماني، أحد أبرز مدربي إفريقيا. أعرف أنه سيساعدني كثيرا لأطور مستواي وتقديم أداء قوي مع الفريق".

واستمر بواليا "أعرف حجم الضغوط في الأهلي الذي يمتلك قاعدة جماهيرية هي الأكبر في إفريقيا، لذا المهمة ليست سهلة، بل تحتاج لعمل كبير وتدريب كثير. أشكر مسؤولي الأهلي على ثقتهم في قدراتي، اتطلع لدعم الفريق في مونديال الأندية. تابعت الأهلي منذ كنت في الدوري الزامبي".

وكشف بواليا خطواته الأولى مع الساحرة المستديرة "بدأت في سن السابعة مع نادي لوبومباشي سبورت الكونغولي، ثم انتقلت لنادي فورست رينجرز الزامبي ثم نكانا ريد ديفلز الذي تألقت معه على مدار 5 مواسم. في البداية كنت لاعبا في مركز الظهير الأيسر لأني أجيد اللعب بقدمي اليسرى، ثم أصبحت مهاجما بعدما رأى مدربون قدراتي".

وأردف "مثلي الأعلى؟ أصدقائي أطلقوا علي لقب (إبرا) نسبة إلى إبراهيموفيتش الذي أتخذه قدوة، إضافة لرونالدو البرازيلي. مثلي الأعلى بصفة عامة هو كريستيانو رونالدو، لكن على مستوى المهاجم الصريح، أعشق إبراهيموفيتش ورونالدو البرازيلي. أحببت أمادو فلافيو لاعب الأهلي السابق، وأعشق الدوري الإنجليزي وأشجع ليفربول".

وأتم "تعلمت بعض الكلمات العربية بعد وصولي مصر مثل (شكرا - تمام - حبيبي) وغيرها. أنا أكبر أشقائي، لدي 4 أشقاء و4 شقيقات. جمهور الأهلي، أنتظر دعمكم وأعدكم أني سأبذل قصارى جهدي لإسعادكم".

بعد تألق لافت للهداف الكونغولي الزامبي مع فريق الجونة، بات مطمعا لأندية عدة، لكنه اختار الأهلي ليبدأ مشوارا جديدا في أرض الكنانة.

وتعاقد الأهلي مع بواليا حتى 2024 ولم يكشف عن قيمة الصفقة.

وسيخوض بواليا أول مران مع الفريق يوم الإثنين.