عبد الحفيظ لـ بواليا: نثق بك.. واللعب لـ الأهلي مسؤولية كبيرة

الأحد، 03 يناير 2021 - 12:44

كتب : حسام نور الدين

بواليا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على ثقة الفريق في مهاجمه الجديد والتر بواليا مشددا على أن اللعب للأهلي يعد "مسؤولية كبيرة".

وضم الأهلي بواليا من الجونة ليكون أولى صفقات الفريق الشتوية.

وقال عبد الحفيظ لبواليا في تصريحات صحفية: "أنت في بيتك وجميع اللاعبين والجهاز الفني أشقاؤك وضمن عائلتك. هنا سيساعدك الجميع وأثق أننا ستتأقلم سريعا معنا لتقدم كل ما لديك قدرات خاصة".

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وأضاف لمهاجم الأهلي الجديد "انضمامك يُعني أننا نثق كثيرا في إمكانياتك".

وأكد عبد الحفيظ "اللعب للأهلي مسؤولية كبيرة داخل وخارج الملعب؛ تتطلب منك التركيز والاجتهاد وأن تكون على قدر ثقة النادي والجماهير خاصة أن الأهلي له مكانة مرموقة في مصر والوطن العربي وإفريقيا".

واختتم مشددا على أن "الأهلي يسير وفق نظام محدد الكل ملتزم به ولا يُسمح بالخروج عنه، في إطار علاقة محترمة تربط الجميع".

ومن المقرر أن ينضم بواليا للتدريبات الجماعية للفريق غدا الاثنين.

وكان بواليا قد سجل 13 هدفا في الموسم الماضي مع الجونة في الدوري المصري، قبل أن يسجل 3 أهداف في الموسم الحالي.

والتر بواليا الأهلي
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