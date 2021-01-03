مونديال اليد – اليابان أول الواصلين إلى مصر وسط إجراءات احترازية مشددة

الأحد، 03 يناير 2021 - 12:42

كتب : فادي أشرف

وصول بعثة اليابان إلى مصر

وصلت بعثة منتخب اليابان لكرة اليد إلى أرض مصر وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأعلن الموقع الرسمي لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، وصول بعثة اليابان إلى مطار القاهرة الدولي، كأول المنتخبات المشاركة في البطولة وصولا إلى مصر.

وشهد استقبال البعثة اليابانية، تطبيق إجراءات احترازية مشددة من قبل وزارة الصحة المصرية، بداية من نزول المنتخب من سلم الطائرة واستقباله بحافلة خاصة بالبطولة.

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ويلتقي منتخب مصر باليابان وديا يومي 5 و7 يناير الجاري.

اليابان تتواجد في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات أنجولا، وكرواتيا، وقطر.

وتقام البطولة للمرة الأولى بمشاركة 32 منتخبا، على 4 صالات هي صالة استاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب، وصالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر.

مونديال اليد كرة يد اليابان
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