ميرور: يونايتد حول وجهته من سانشو إلى هالاند

لا يزال مانشستر يونايتد يسعى لتقوية قائمة لاعبيه بانتداب جيد في سوق الانتقالات، وبعدما فشلت محاولته ضم جيدون سانشو، يريد الحصول على خدمات إرلينج هالاند وفقا لما ذكرته صحيفة ميرور الإنجليزية.

إيرلينج هالاند النادي : بوروسيا دورتموند مانشستر يونايتد

وكتبت ميرور أن المهاجم النرويجي بات الخيار الأول للنادي الإنجليزي.

وأراد يونايتد انتداب سانشو الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية لكنه رفض دفع المبلغ الذي طلبه فريق بوروسيا دورتموند.

والآن يسعى يونايتد، إضافة لأندية أخرى، للظفر بجوهرة الفريق الألماني، هالاند هداف دورتموند.

أبهر هالاند بمستوى رائع منذ انضمامه لدورتموند في يناير الماضي قادما من ريدبول سالزبورج النمساوي مقابل 20 مليون يورو.

شارك في 32 مباراة مع دورتموند وسجل 33 هدفا وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

وتعرض مهاجم النرويج لإصابة أبعدته عن الملاعب منذ بداية ديسمبر الماضي.

وبات هالاند مطمعا لأندية كبرى في القارة العجوز، فقالت تقارير صحفية إن يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد يطمحون للحصول على خدماته.