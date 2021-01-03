حوار – مدرب منتخب اليد: كورونا أثرت علينا.. ونريد أن يفخر المصريين بمنتخبهم

يخوض منتخب مصر تحديا كبيرة خلال استضافة بطولة العالم لكرة اليد للرجال في نسختها رقم 27 خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير 2021 بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ.

ويظهر منتخب مصر للمرة رقم 16 في تاريخه ببطولات العالم، وهي المرة الثانية التي تقام فيها البطولة على أرضه بعد نسخة 1999 التي احتل فيها الفراعنة المركز السابع.

الإنجاز الأفضل لمصر كان مع الجيل الذهبي واحتلال المركز الرابع في نسخة عام 2001 بفرنسا، ويسعى منتخب مصر الحاصل على المركز الثامن في بطولة العالم الأخيرة بألمانيا والدنمارك 2019 في التتويج بميدالية عالمية والظهور لأول مرة على منصة التتويج بالبطولة العالمية التي تقام في ظروف استثنائية.

القرعة أوقعت مصر في المجموعة السابعة مع أبطال العالم أربع مرات منتخب السويد وأيضا منتخبات تشيلي والتشيك، وستكون نقطة الانطلاق يوم 13 يناير بصالة استاد القاهرة بمواجهة تشيلي.

مصر تمتلك 3 أجيال مميزة وهم أبطال العالم للناشئين 2019 وأصحاب برونزية العالم للشباب في نفس العام والجيل الكبير صاحب المركز الثامن في بطولة العالم الماضية 2019 وذهبية أمم إفريقيا 2020 بتونس.

ويقود مصر مدرب إسباني مخضرم هو روبرتو جارسيا باروندو الحاصل على بطولة دوري أبطال أوروبا كلاعب ومدرب وأفضل مدرب في أوروبا 2019 وأفضل مدرب في العالم 2019 من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد.

تحدث روبرتو جارسيا باروندو في تصريحات لموقع مصر 2021 حيث قال: "يعمل الاتحاد المصري بجد لإعطاء الفريق أقصى عدد من أيام التدريب وأفضل الظروف للمعسكرات التدريبية ولقد كانت الأمور صعبة للغاية بسبب جائجة كورونا، وللأسف اضطررنا إلى إلغاء معظم المباريات الودية التي خططنا لها".

ويضيف عن تأثر المنتخب بسبب جائحة كورونا: "بالطبع كانت لدينا أكثر من 10 حالات مصابة في الشهر الماضي وهو ما تسبب في مزيد من الصعوبات في تدريباتنا، وكان هذا الوضع الفعلي لكن علينا أن نتقبله لأن الجميع بذل قصارى جهده وما حدث كان خارج أيدينا وأود أن أشكر اللاعبين على بذل جهد جيد للغاية في وقت صعب فهم يعملون بجد ويستعدون بشكل قوي لبطولة العالم".

وعن مواجهة البحرين وديا والاستفاة من ذلك، علق باروندو: "لقد لعبنا أمام البحرين في 4 مباريات ودية وكانت هذه الوديات هي الوحيدة خلال الأشهر العشرة الماضية فكما قلت من قبل تم إلغاء كل الوديات التي خططنا لها ولم نتمكن من العثور على فريق آخر للعب ضده، لكن مواجهة البحرين كانت فرصة جيدة لكلا المنتخبين في القدرة على لعب هذه المباريات، وقد واجهتنا مشكلات في الرحلة الأخيرة إلى البحرين قبل أسبوعين لأنه غاب عنا 10 لاعبين من المعسكر التدريب الأخير قبل المونديال".