رغم تفضيله لهم.. ليكيب: ستراسبورج يرفض بيع مدافعه لميلان

الأحد، 03 يناير 2021 - 11:40

كتب : محرر في الجول

محمد سيماكان

رفض نادي ستراسبورج الفرنسي عرضا من ميلان لتعاقد مع محمد سيماكان مدافع الفريق بحسب صحيفة "ليكيب".

الصحيفة الفرنسية أوضحت في تقرير لها إن ميلان قدم عرضا مقابل 15 مليون يورو + إضافات للتعاقد مع سيماكان في فترة الانتقالات الشتوية؛ لكن ستراسبورج لم يرتضِ بالرقم المعروض.

وأكدت "ليكيب" إن ستراسبورج لا يمانع من إنهاء الصفقة إذا وصل العرض لـ20 مليون يورو.

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وتعد رغبة سيماكان (20 عاما) هي اللعب لميلان، رغم وجود عروض من تشيلسي ونيس لضم اللاعب الذي يستطيع اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن.

وشارك سيماكان في 17 مباراة في الدوري الفرنسي بالموسم الحالي، وسجل هدفا وصنع الأخر.

ويتصدر ميلان الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة بعد 14 جولة بفارق نقطة عن إنتر الذي يحتل المركز الثاني.

ميلان
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