في الدرجة الثانية - مرازيق يخلف مشهور في السكة الحديد

الأحد، 03 يناير 2021 - 11:16

كتب : رضا السنباطي

عيد مرازيق

خلف عيد مرازيق، جمعة مشهور، في منصب المدير الفني لفريق السكة الحديد المنتمي لمجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.

وأوضح محمد جمال مدير الكرة في السكة الحديد لـFilGoal.com "الإدارة قبلت استقالة مشهور وتم تعيين مرازيق بعد اجتماع يوم السبت".

وقاد مشهور فريق السكة الحديد للصعود من دوري الدرجة الثالثة إلى الثانية في الموسم الماضي.

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وقاد السكة الحديد في 7 مباريات بالموسم الحالي للدرجة الثانية لم يفز في أي منها وتعادل 4 مرات.

وكان مرازيق حقق إنجازا بقيادة البنك الأهلي للدوري الممتاز في الموسم الماضي لكنه رحل عن الفريق ليخلفه محمد يوسف.

وقاد مرازيق ناديي ألعاب دمنهور وتليفونات بني سويف، بعد رحيله عن البنك الأهلي، لكن اختلافا مع مجلسي الإدارة عجل برحيله عن الفريقين.

السكة الحديد عيد مرازيق
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