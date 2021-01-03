كرة يد – الششتاوي: من "الباب للباب" اختراع مصري لمواجهة كورونا في المونديال

الأحد، 03 يناير 2021 - 11:08

كتب : أحمد الخولي

كرة يد - منتخب مصر للناشئين

كشف ممدوح الششتاوي رئيس لجنة الإقامة والإعاشة ببطولة العالم لكرة اليد، إن المنتخب الياباني سيصل إلى مصر اليوم الأحد وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة منذ لحظة نزوله المطار حتى الوصول إلى الفندق المخصص للبعثة.

وأضاف الششتاوي "اللجنة المنظمة بالتنسيق مع اللجنة الطبية ووزارة الصحة راعت أعلى درجات الإجراءات الاحترازية".

رئيس اللجنة أتبع "نظام (من الباب للباب) المتبع في البطولة يعتبر اختراع مصري يضمن توفير اعلى درجات العزل الصحي. كل فندق في البطولة يحتوي علي شبه مستشفى قائم بذاته، إذ تم تجهيز معمل تحاليل وغرف للآشعة وصيدلية على أعلى مستوى، وعيادة لجميع التخصصات فى ظل فرض نظام الفقاعة الطبية بالبطولة".

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الششتاوي واصل "سيتواجد وفد من وزارة الصحة يشرف على الأطعمة والتغذية الخاصة بالمنتخبات المشاركة في البطولة مع وجود ما يقارب من 5 إلى 8 غرف للعزل داخل كل فندق، وتم الاتفاق على إجراء مسحات لكل العاملين بالفنادق التى تستضيف المنتخبات كل 3 أيام".

يأتي ذلك فى ضوء حرص اللجنة العليا المنظمة للبطولة على الحفاظ على سلامة المنتخبات وجميع العاملين بالبطولة في نظام الفقاعة التي تطبق لأول مرة من أجل مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وكان وفد الاتحاد الدولي قد أبدى انبهاره بكافة تفاصيل الإقامة فى الفنادق وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية والصالات الخاصة ببطولة العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021 .

وتقام منافسات المونديال على 4 صالات والتي تضم كلا من الصالة الكبرى باستاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب، والصالة الجديدة بــ 6 أكتوبر .

وتعد هذه أول نسخة من بطولات العالم لليد والتي تضم 32 منتخبا بدلاً من 24 لأول مرة في التاريخ، حيث تم تقسيم منتخبات البطولة إلى 8 مجموعات، وكل مجموعة تضم 4 منتخبات.

كرة يد مصر كأس العالم لليد
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