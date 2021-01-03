مباراة البطاقات الحمراء.. بوكا جونيورز يتعادل مع ريفر بليت في "كوبا دييجو مارادونا"

استمر الفريقين في تقاسم الصدارة ليتأجل الحسم للجولة، بعدما تعادل بوكا جونيورز مع ريفر بليت في الدوري الأرجنتيني التي تحول اسمها إلى "كوبا دييجو مارادونا".

سوبر كلاسيكو بين بوكا جونيورز وريفر بليت انتهى بالتعادل 2-2 على ملعب ألبيرتو خوسيه أرماندي في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى للدوري، والمؤهلة لنهائي البطولة.

وتقدم رامون أبيلا في الدقيقة 10 لبوكا جونيورز، قبل أن يتعادل فيدريكو جيروتي في الدقيقة 74، ويضيف رفائيل سانتوس بوري الهدف الثاني لريفر بليت في الدقيقة 77، لكن سباستين فيلا أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 86.

ملخص أهداف السوبر كلاسيكو بصوت المعلق سباستيان فينولو 🎙️ بوكا جونيورز 2-2 ريفر بليت رامون ابيلا ⚽ فيديريكو غيروتي ⚽ رافاييل بوري ⚽ سباستيان فيا ⚽ pic.twitter.com/tk9qNcPFMT — Argentina Arab 🇦🇷 (@ArgentinaArb) January 3, 2021

وشهدت المباراة طرد خورمان كامبوزانو لاعب بوكا جونيورز في الدقيقة 58 ليتفوق ريفر بليت عدديا حتى الدقيقة 80 التي شهدت طرد إنزو بيريز.

التعادل رفع رصيد الفريقين للنقطة 8 في مبارايت المجموعة الأولى للدوري، التي تُلعب من دور واحد، إلا أن بوكا جونيورز يتصدر بفارق الأهداف عن ريفر بليت.

وستحسم الجولة الأخيرة المتأهل للمباراة النهائية. حيث سيلعب بوكا جونيورز خارج أرضه مع فريق أرجنتينوس جونيور، فيما يستضيف ريفر بليت فريق إنديبندينتي.

فإذا فاز بوكا جونيورز وخسر ريفر بليت يتأهل الأول، والعكس صحيح. وإذا فاز الفريقين فسيحتاج ريفر بليت لأن يفوز بنتيجة أكبر من التي سيفوز بها بوكا جونيورز لتفوقه في فارق الأهداف، أما في حالة التعادل فسيتأهل بوكا جونيورز للمباراة النهائية.

وتلعب النسخة الاستثنائية لـ "كوبا دييجو مارادونا" من مجموعتين، يتأهل الأول من كل مجموعة لمباراة النهائي، والتي يتأهل الفائز بها لبطولة كوبا ليبرتادوريس 2021.

ويتصدر فريق بانفيلد المجموعة الثانية حتى الآن برصيد 9 نقاط بعد 3 جولات.