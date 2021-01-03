مباراة البطاقات الحمراء.. بوكا جونيورز يتعادل مع ريفر بليت في "كوبا دييجو مارادونا"

الأحد، 03 يناير 2021 - 10:55

كتب : محرر في الجول

سوبر كلاسيكو

استمر الفريقين في تقاسم الصدارة ليتأجل الحسم للجولة، بعدما تعادل بوكا جونيورز مع ريفر بليت في الدوري الأرجنتيني التي تحول اسمها إلى "كوبا دييجو مارادونا".

سوبر كلاسيكو بين بوكا جونيورز وريفر بليت انتهى بالتعادل 2-2 على ملعب ألبيرتو خوسيه أرماندي في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى للدوري، والمؤهلة لنهائي البطولة.

وتقدم رامون أبيلا في الدقيقة 10 لبوكا جونيورز، قبل أن يتعادل فيدريكو جيروتي في الدقيقة 74، ويضيف رفائيل سانتوس بوري الهدف الثاني لريفر بليت في الدقيقة 77، لكن سباستين فيلا أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 86.

وشهدت المباراة طرد خورمان كامبوزانو لاعب بوكا جونيورز في الدقيقة 58 ليتفوق ريفر بليت عدديا حتى الدقيقة 80 التي شهدت طرد إنزو بيريز.

التعادل رفع رصيد الفريقين للنقطة 8 في مبارايت المجموعة الأولى للدوري، التي تُلعب من دور واحد، إلا أن بوكا جونيورز يتصدر بفارق الأهداف عن ريفر بليت.

وستحسم الجولة الأخيرة المتأهل للمباراة النهائية. حيث سيلعب بوكا جونيورز خارج أرضه مع فريق أرجنتينوس جونيور، فيما يستضيف ريفر بليت فريق إنديبندينتي.

فإذا فاز بوكا جونيورز وخسر ريفر بليت يتأهل الأول، والعكس صحيح. وإذا فاز الفريقين فسيحتاج ريفر بليت لأن يفوز بنتيجة أكبر من التي سيفوز بها بوكا جونيورز لتفوقه في فارق الأهداف، أما في حالة التعادل فسيتأهل بوكا جونيورز للمباراة النهائية.

وتلعب النسخة الاستثنائية لـ "كوبا دييجو مارادونا" من مجموعتين، يتأهل الأول من كل مجموعة لمباراة النهائي، والتي يتأهل الفائز بها لبطولة كوبا ليبرتادوريس 2021.

ويتصدر فريق بانفيلد المجموعة الثانية حتى الآن برصيد 9 نقاط بعد 3 جولات.

سوبر كلاسيكو بوكا جونيورز ريفر بليت
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