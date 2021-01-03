وكيل لاعبين: مهاجم المغرب كان قريبا من الأهلي.. ومرتضى أراد عاشور بخلاف نجله

قال سيد مرعي وكيل لاعبين يعمل لحسم صفقات لصالح الزمالك إن الأخير أراد التعاقد مع حسام عاشور القائد الأسبق للأهلي.

وكشف مرعي تفاصيل اقتراب أحمد الشيخ من الزمالك قبل تحول وجهته إلى بيراميدز، وزعم أن أيوب الكعبي مهاجم المغرب كان قاب قوسين أو أدنى من الأهلي.

وقال مرعي عبر قناة أون تايم سبورتس:"الزمالك أراد لاعبا في وسط الميدان، كان ذلك مع مجلس الإدارة السابق، مرتضى منصور أراد حسام عاشور، لكن نجله أمير كان رافضا، بعد ذلك حدثت مشكلة اللاعب مع الأهلي وتواصل معه نادي الاتحاد. حسام عاشور كان قلقا من الخطوة، باعتبار أنه ينتمي للأهلي".

وعن أحمد الشيخ لاعب بيراميدز الذي كاد يرتدي القميص الأبيض، قال:"3 ساعات كانت تفصله عن الزمالك، تواصلت معه وكانت رغبته الانتقال للفريق، ثم تواصلت مع لجنة الكرة في الزمالك ورحبوا بالأمر، ووقع بالفعل على عقد حتى 2023. اللاعب وافق على بعض الأمور بعدما تحدث معه أشرف قاسم (المشرف العام على فريق الكرة) في أزمة النادي المالية".

وأضاف "المستشار محمد عطية من لجنة إدارة النادي قال لي الأمر لن يتم لأن اللاعب قال عن الزمالك كلاما سلبيا، فرددت عليه بأن هذا لم يحدث، والشيخ قال لهم لو هذا الكلام موجود فلتخرجوه. اللاعب تلقى عرضا إماراتيا بالمناسبة. في اليوم التالي أجرى الكشف الطبي ووافق عليه المدرب جايمي باتشيكو، وطارق حامد تواصل معه ليرحب به".

واستمر "قناة الزمالك جهزت الإعلان عن الصفقة، لكن المستشار عطية لم يوافق ثم ذهب اللاعب إلى بيراميدز. الشيخ كان مصدوما مما حدث لأنه أراد الزمالك بشدة".

وقال مرعي عن أيوب الكعبي، لاعب الوداد الذي قالت تقارير إن أندية مصرية فاوضته، إنه كان قريبا من الأهلي، وأوضح "وكيله صديقي، جعلت شخصا يرسل فيديو للاعب إلى محمود الخطيب رئيس الأهلي. لكن مدرب المغرب رفض، أراده أن يلعب في المغرب، بخلاف ذلك كان سينتقل للأهلي، الأمر توقف أثناء التفاوض على الأرقام، كان سيحصل في أول موسم على مليون ونصف المليون دولار. يلعب الآن في الوداد بنصف هذا الرقم".

وكشف مرعي كيف عانى محمد الشناوي، حارس مصر والأهلي، في بداية مشواره بعد رحيله عن الأخير بالقول:"ذهبت به آنذاك إلى اتحاد الشرطة، لكن مدربا في الأهلي تواصل مع مسؤولي الأخير وقال لهم إن اللاعب مصاب بقطع في الرباط الصليبي، تبخرت الصفقة وأعدت المال. تواصلت مع إسماعيل يوسف وكنا سنذهب للتعاقد مع الجونة، لكن في الطريق أعلن الأخير انتدابه لشريف إكرامي. في النهاية ذهب الشناوي إلى طلائع الجيش".

واختتم مرعي حديثه بأن محمد عبد الغني مدد عقده مع الزمالك بالقول:"لم تصله عروض وجدد حتى 2025 على بياض".