البدري: أتواصل مع صلاح وكوكا.. والمنتخب سيضم لاعبين جدد لمباراتي كينيا وجُزر القُمر

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أن معسكر الفراعنة المقبل سيشهد ضم لاعبين جُدد، مشددا على تواصله الدائم مع محمد صلاح نجم ليفربول وأحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس.

ويلعب منتخب مصر مع كينيا وجُزر القُمر في شهر مارس المقبل في تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2021.

وقال البدري في تصريحات لـ أون تايم سبورتس: "من المتوقع إضافة عناصر جديدة للمنتخب، ربما لاعبين أو ثلاثة. نتابع العديد من اللاعبين لكني لن أُفصح عن أسمائهم".

وأضاف "هذا بجانب مجموعة اللاعبين الشباب المتواجدة حاليا".

وكشف "أتواصل مع صلاح دائما، كذلك مع أحمد حسن كوكا الذي تدرب 3 مرات في الفترة الأخيرة".

وكان كوكا قد أُصيب بفيروس كورونا ليبتعد فترة عن الملاعب قبل أن يُعلن تحول مسحته لسلبية ليعود لتدريبات فريقه اليوناني.

وعن مباريات التصفيات، قال: "الأجندة الدولية المقبلة ستكون بين يومي 21 و29 مارس المقبل، مباراتي كينيا وجُزر القُمر ستكون مباريات التأهل رسميا للبطولة".

وأبدى البدري إعجابه بمستوى مباريات الدوري لموسم 2020-2021، وقال "بداية الموسم الحالي أفضل من الموسم الماضي الذي شهد ظروفا صعبة".

وأردف "لكن أرجو أن يتم تقنين المباريات حتى لا ينخفض المنحنى بسبب تلاحمها".

وأتم "لكن مدربي فرق الدوري يضعوا هذا الأمر في خططهم؛ لذلك تعد عملية التدوير مهمة للغاية".

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الإمم الإفريقية 2021 برصيد 8 نقاط وبفارق الأهداف عن جُزر القُمر، بينما تحتل كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط فيما تقبع توجو في المركز الأخير بنقطة واحدة.