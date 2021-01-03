الزمالك يعلن شفاء محمود علاء وأسامة فيصل وحسام أشرف من كورونا

الأحد، 03 يناير 2021 - 09:52

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - المقاولون العرب - محمود علاء

كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك عن شفاء محمود علاء، وأسامة فيصل، وحسام أشرف ثلاثي الفريق من فيروس كورونا.

وقال أسامة في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "المسحة الثانية التي خضع لها محمود علاء جاءت سلبية، ليتأكد شفاءه من فيروس كورونا".

وأضاف "الثنائي أسامة فيصل وحسام أشرف خضع لمسحة تأكيدية أيضا، وجاءت سلبية".

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طبيب الزمالك أتم "اللاعبون الثلاثة جاهزون للانتظام في تدريبات الفريق الجماعية بداية من اليوم الأحد".

محمود علاء غاب عن مباراتي سموحة وإنبي في الدوري بسبب كورونا، فيما تعرض أسامة فيصل وحسام أشرف للإصابة بـ كورونا أثناء التواجد مع منتخب الشباب في تونس للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

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