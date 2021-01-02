5 أرقام تحققت من فوز الزمالك على إنبي.. مشاركة أولى ومتخصص جديد

السبت، 02 يناير 2021 - 23:35

كتب : أحمد العريان

أوباما يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الثاني في إنبي

لفوز الزمالك على إنبي وجوه إيجابية أخرى بخلاف النقاط الثلاث في رصيد الفريق الأبيض.

الزمالك فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com خمسة أرقام تحققت من فوز الزمالك على إنبي.

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مشاركة أولى

شهدت المباراة مشاركة حمزة المثلوثي الظهير الأيمن التونسي لأول مرة مع الزمالك.

صاحب الـ28 عاما قدم مباراة جيدة دفاعيا، وكان سببا في منع هدف محقق للفريق البترولي.

أساسي لأول مرة

عمر السعيد عاد لتشكيل الزمالك الأساسي لأول مرة هذا الموسم في غياب مصطفى محمد، ولأول مرة منذ عام كامل، إذ كانت المشاركة الأساسية الأخيرة له في 15 يناير 2020 أمام الجونة.

عودة من كورونا

طارق حامد وعبد الله جمعة شاركا كبديلين خلال المباراة. مشاركة هي الأولى لهما منذ الإصابة بفيروس كورونا.

مٌتخصص جديد

أشرف بنشرقي سجل من ركلة جزاء أمام إنبي للمباراة الثانية على التوالي بعد التسجيل أمام سموحة في المباراة السابقة.

النجم المغربي ثبت أقدامه كمٌتخصص جديد لركلات الجزاء مستغلا غياب محمود علاء مدافع الفريق.

ظهور بوغطاس الأول

وفي إنبي، شارك زياد بوغطاس المدافع التونسي لأول مرة مع الفريق.

لاعب النجم الساحلي السابق صاحب الـ31 عاما تسبب في ركلة جزاء للزمالك، لكنه سيمثل إضافة قوية للفريق البترولي في قادم المباريات مع انسجامه أكثر وأكثر.

في الدوري إنبي الزمالك حمزة المثلوثي زياد بوغطاس
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