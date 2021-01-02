الأهلي لـ في الجول: مسحة جديدة للفريق الأول الأحد

السبت، 02 يناير 2021 - 22:56

كتب : أحمد الخولي

صورة جماعية لفريق الأهلي

نفى محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، ورود نتائج مسحات لاعبي الفريق الأول سواء بإيجاب أو سلبية أي لاعب.

وقال محمد شوقي في تصريحات لـFilGoal.com: "فريق الكرة سواء الجهاز الفني أو اللاعبين سيخضعون بالكامل لمسحة PCR غدا الأحد في المعامل المركزية بوزارة الصحة من أجل التعرف على حالة كل فرد".

وأضاف "النادي غير مسؤول عن أي إعلان فردي لأي عنصر من الفريق لنتائجه".

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وأتم "هناك تباين دائم في النتائج، لذلك الإجراء الذي سيتم غدا سيكون حاسم في إعلان النتائج".

كان الأهلي قد افتقد 7 لاعبين أمام وادي دجلة بسبب كورونا، هم محمد مجدي "أفشة"، وعمرو السولية، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، ومحمود عبد المنعم "كهربا"، ومروان محسن، وأكرم توفيق، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب يوم الثلاثاء المقبل، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

في الدوري الأهلي كورونا
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