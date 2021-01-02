عبد الهادي: الزمالك يثبت إنه لا يتأثر بالغيابات.. وعمر السعيد رائع

أشاد مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك بـ عمر السعيد مهاجم الفريق أمام إنبي.

الزمالك فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وقال مدحت عبد الهادي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "سجلنا هدفين وقدمنا ما نريد في الشوط الأول. في الشوط الثاني حاولنا ووصلنا ولم نوفق".

وأضاف "حققنا الهدف الأساسي بتحقيق النقاط الثلاث، وهذا هو الأهم في مباريات الدوري الأولى لتجميع النقاط".

عبد الهادي أتبع "عمر السعيد قدم 80 دقيقة رائعة اليوم بتحركاته وصناعة الفرص".

وأتم "نثبت بأننا لا نتأثر بالغيابات، ومع عودة الغيابات أيضا سنكون أقوى مثل طارق حامد ومحمود علاء العائدان من كورونا، وغيرهما".

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة العاشرة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأهلي، وخلف الجونة المتصدر بـ 11 نقطة، فيما تجمد رصيد إنبي عند النقطة الرابعة في المركز الـ14.