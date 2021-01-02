روقا: من الشرف لي اللعب في مكان فرجاني ساسي

السبت، 02 يناير 2021 - 22:22

كتب : FilGoal

الزمالك - إنبي - كريم فؤاد - روقا

أعرب محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الزمالك عن سعادته باللعب في مركز فرجاني ساسي زميله في الفريق الذي يغيب بسبب الإصابة.

وشارك روقا في فوز الزمالك على إنبي بهدفين لهدف في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وقال روقا عقب المباراة لقناة الزمالك: "اللعب في مركز فرجاني ساسي أمر كبير بالنسبة لي خاصة أنه لاعب مؤثر ومهم للفريق".

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وأضاف "أحاول أن أقدم أفضل ما لدي لأثبت قدراتي للجهاز الفني وأستمر في اللعب بشكل أساسي مع الزمالك".

وتابع "أحاول قدر الإمكان التركيز والاجتهاد لإثبات قدراتي للجهاز الفني والاستمرار في اللعب بشكل أساسي".

وأتم تصريحاته "هدفنا هو الفوز بكل المباريات المقبلة للفريق".

الزمالك محمد أشرف روقا الدوري المصري
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