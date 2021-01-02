أيمن يونس للاعبي الزمالك بعد الفوز على إنبي: نتيجة مقبولة أمام فريق قوي

تحدث أيمن يونس رئيس اللجنة المشرفة على كرة القدم بنادي الزمالك، للاعبي الفريق عقب مباراة.

وبارك يونس الفوز للاعبين، مؤكدا على أهمية الفوز اليوم تحديدا.

وقال أيمن يونس للاعبي الزمالك في غرفة تبديل الملابس عقب اللقاء: "نتيجة جيدة ومقبولة أمام فريق قوي".

وأضاف "قدمنا شوطا أول جيد، وإنبي كان أفضل في الشوط الثاني، ولكن 3 نقاط مهمين جدا في هذا التوقيت".

من جهة أخرى، تحدث أشرف قاسم عضو لجنة الكرة للاعبين قائلا "التغييرات موفقة وأدينا شوطا أول مميزا بسبب سرعة اللاعبين".

وأضاف "الفريق كله كان موفقا، ولو كان التوفيق حالفنا أكثر من ذلك لأحرز الزمالك المزيد من الأهداف".

وأتم "سعيد بمشاركة حسين فيصل، والجهاز الفني صاحب قرار مشاركة مصطفي محمد وساسي في المباريات المقبلة".

كان الزمالك قد فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة العاشرة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأهلي، وخلف الجونة المتصدر بـ 11 نقطة، فيما تجمد رصيد إنبي عند النقطة الرابعة في المركز الـ14.