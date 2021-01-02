جيندوزي ورفاقه يُسقطون جروس بثلاثية في اختباره الأول مع شالكه

السبت، 02 يناير 2021 - 21:33

كتب : FilGoal

كريستيان جروس - شالكه

خسر شالكه أمام مضيفه هيرتا برلين بثلاثة أهداف دون رد، على الملعب الأولمبي، بالجولة 14 من الدوري الألماني.

وسجّل الفرنسي ماتيو جيندوزي الهدف الأول في الدقيقة 36، قبل أن يضيف زميلاه جون كوردوبا وشيشتوف بيونتك الهدفين الآخرين في الدقيقتين 52 و80.

ليتجمّد رصيد شالكه عند 4 نقاط في المركز 18 –الأخير- بعد فشله في الفوز بأي مباراة واكتفائه بالتعادل في 4 مناسبات مقابل 10 هزائم.

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بينما رفع هيرتا برلين رصيده إلى 16 نقطة في المركز 12 وابتعد عن مراكز الهبوط بست نقاط.

وتعد المباراة هي الأولى للسويسري كريستيان جروس كمدير فني لـ شالكه بعد تعيينه قبل أيام لإنقاذ الفريق العريق من وضعه الكارثي.

ولم يفز شالكه بأي مباراة منذ استئناف النشاط الرياضي بعد كورونا، ويحتاج إلى معجزة حقيقية للنجاة من الهبوط.

وخاض جروس مباراته الأولى في الدوري الألماني كمدرب منذ أكثر من 10 سنوات، إذ ظهر للمرة الأخيرة في البوندزليجا على مقاعد بدلاء شتوتجارت يوم الخسارة أمام أينتراخت فرانكفورت بهدفين لهدف واحد في أكتوبر 2010.

أما الفوز الأخير لـ جروس في الدوري الألماني، فكان على حساب بوروسيا مونشنجلادباخ بسبعة أهداف نظيفة في سبتمبر 2010 أيضا كمدرب لـ شتوتجارت.

شالكه جروس الدوري الألماني في ألمانيا
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