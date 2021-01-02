تشكيل ريال مدريد – ناتشو يعوض راموس أمام سيلتا

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة سيلتا فيجو على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالجولة 17 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل مشاركة ناتشو فيرنانديز على حساب القائد سيرخيو راموس في عمق الدفاع، إذ يغيب الأخير بسبب مشاكل في المعدة.

كما عاد المخضرم مارسيلو إلى مقاعد البدلاء، وعوّضه الفرنسي فيرلان ميندي في مركز الظهير الأيسر.

ويتواصل ظهور البلجيكي إدين هازارد على مقاعد البدلاء، ليعوّل زيزو على الثنائي ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز على الجناحين مرة جديدة.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – رافاييل فاران – ناتشو فيرنانديز – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس

الهجوم: لوكاس فاسكيز – كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو

دكة البدلاء: أندري لونين – دييجو ألتوبي – إيدير ميليتاو – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – فيدي فالفيردي – إيسكو ألاركون – مارتن أوديجارد – فينيسيوس جونيور – إدين هازارد – لوكا يوفيتش – ماريانو دياز

تشكيل سيلتا فيجو:

حراسة المرمى: روبين بلانكو

الدفاع: أوجو مايّو – نيستور أراوخو – خيسون موريّو – لوكاس أولازا

الوسط: ريناتو تابيا – برايس مينديز – دينيس سواريز – نوليتو

الهجوم: ياجو أسباس – سانتي مينا

دكة البدلاء: إيفان فيار – أوكاي يوكوشلو – فران بيلتران – ميجيل بايزا – جوزيف أيدو – جابري فييجا – سيرخيو كارييرا – لاوتارو دي ليون – ميجيل رودريجيز – خوسيه فونتان