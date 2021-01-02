بونو يكتب التاريخ ويفرض التعادل بين بيتيس وإشبيلية في دربي الأندلس

تعادل ريال بيتيس أمام ضيفه إشبيلية بهدف لكل طرف على ملعب بينيتو فياماريان، بالجولة 17 من الدوري الإسباني.

سوسو تقدّم لـ إشبيلية، قبل أن يدرك سيرخيو كاناليس التعادل لـ بيتيس.

ليرفع إشبيلية رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس من 15 مباراة.

فيما رفع ريال بيتيس رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع من 17 مباراة.

ليكون بيتيس قد انتصر في 7 فقط من آخر 44 مباراة دربي أمام جاره وغريمه إشبيلية.

إشبيلية سيطر على أحداث الشوط الأول، لكنه احتاج إلى خطأ من عيسى ماندي في الشوط الثاني ليفتتح التسجيل.

المدافع الدولي الجزائري الذي خاض مباراته رقم 153 بقميص بيتيس كسادس أكثر أجنبي يمثّل الفريق، ارتكب خطأ في الدقيقة 48، ليستغله المغربي يوسف النصيري ويمرر إلى سوسو الذي سدد بقوة مسجلا الهدف الأول للضيوف.

لكن عودة بيتيس لم تتأخر عندما تحصّل كاناليس على ركلة جزاء بعد عرقلة البرازيلي دييجو كارلوس له.

كارلوس ارتكب ركلة الجزاء السابعة له في 67 مباراة له مع إشبيلية.

وكاناليس لم يفوّت فرصة التعادل، وترجم الركلة بنجاح في الدقيقة 53.

إشبليية كان أحد فريقين اثنين فقط لم تُحتسَب ضدهما ركلات جزاء في الدوري هذا الموسم، والآخر يظل أتليتكو مدريد.

المباراة ازدادت اشتعالا عندما عاد كارلوس دل سيرّو جراندي حكم اللقاء لتقنية الفيديو، واحتسب ركلة جزاء بعد عرقلة ماركوس أكونيا لـ نبيل فقير.

وبدلا من أن ينبري كاناليس مجددا، دخل الفرنسي فقير للتسديد، وأهدر في الدقيقة 75 بعد تصدي المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، ليظل رصيد قائد ليون السابق خاليا من الأهداف هذا الموسم.

وبات بونو أول حارس في تاريخ بيتيس يتصدى لركلة جزاء أمام إشبيلية في الدوري الإسباني، إيقاف كان كفيلا بحصد نقطة في الدربي الكبير.