تشكيل إنبي – بوغطاس يقود الدفاع لأول مرة أمام الزمالك

السبت، 02 يناير 2021 - 18:48

كتب : أحمد شوقي صلاح

الأهلي - إنبي

يقود زياد بوغطاس تشكيل إنبي لمواجهة الزمالك لأول مرة، فيما يبدأ جون إيبكو الوافد الجديد في الهجوم كأساسي.

أعلن حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل.

تشكيل إنبي شهد تواجد زياد بوغطاس المدافع التونسي لأول مرة منذ قدومه من النجم الساحلي.

أخبار متعلقة
تشكيل الزمالك – المثلوثي يبدأ لأول مرة.. وطارق حامد احتياطي أمام إنبي مواعيد مباريات اليوم السبت 2-1-2021 والقنوات الناقلة.. دربي الأندلس وسوبر كلاسيكو والزمالك ضد إنبي الصباحي حكما لمباراة إنبي والزمالك وفاة والدة حازم إمام.. واللاعب يغادر معسكر لقاء إنبي

من جهة أخرى، يبدأ كريم فؤاد كظهير أيسر، فيما يلعب صلاح ريكو بجانب عبد الرحمن عامر في وسط الملعب.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حارس: محمود جاد.

الدفاع: كريم فؤاد - رامي صبري - زياد بوغطاس – علي فوزي.

الوسط: صلاح ريكو – عبد الرحمن عامر.

أمامهما: دينيبر جود - محمد مرسي – مصطفى عادل.

الهجوم: جون إيبوكو.

ويلتقي إنبي مع الزمالك بعد قليل على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري.

في الدوري إنبي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - إنبي (0)-(0) الزمالك.. بداية المباراة 11 دقيقة | الدوري المصري
في الـ90.. الاتحاد السكندري يكتب الهزيمة الرابعة على التوالي لطلائع الجيش 18 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو: أنا محبَط من تصرف ريجيلون بعد أن أعطيته خنزيرا مطهيا رائعا 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل إنبي – بوغطاس يقود الدفاع لأول مرة أمام الزمالك 41 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك – المثلوثي يبدأ لأول مرة.. وطارق حامد احتياطي أمام إنبي 54 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية – وفاة لاعب منتخب السويس السابق أثناء مباراة المريخ ساعة | مصر
أس: للخروج من جحيم إيمري.. ريال مدريد يفسخ إعارة كوبو لـ فياريال ساعة | الدوري الإسباني
في الدرجة الثانية – بورتو يتصدر القاهرة.. والمنيا يواصل التحليق بالصعيد ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 3 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 4 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك
قد ينال إعجابك