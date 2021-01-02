تشكيل إنبي – بوغطاس يقود الدفاع لأول مرة أمام الزمالك

يقود زياد بوغطاس تشكيل إنبي لمواجهة الزمالك لأول مرة، فيما يبدأ جون إيبكو الوافد الجديد في الهجوم كأساسي.

أعلن حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل.

تشكيل إنبي شهد تواجد زياد بوغطاس المدافع التونسي لأول مرة منذ قدومه من النجم الساحلي.

من جهة أخرى، يبدأ كريم فؤاد كظهير أيسر، فيما يلعب صلاح ريكو بجانب عبد الرحمن عامر في وسط الملعب.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حارس: محمود جاد.

الدفاع: كريم فؤاد - رامي صبري - زياد بوغطاس – علي فوزي.

الوسط: صلاح ريكو – عبد الرحمن عامر.

أمامهما: دينيبر جود - محمد مرسي – مصطفى عادل.

الهجوم: جون إيبوكو.

ويلتقي إنبي مع الزمالك بعد قليل على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري.