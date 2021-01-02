تشكيل الزمالك – المثلوثي يبدأ لأول مرة.. وطارق حامد احتياطي أمام إنبي

يقود عمر السعيد هجوم الزمالك أمام إنبي في غياب مصطفى محمد، فيما يبدأ حمزة المثلوثي لأول مرة.

أعلن جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة إنبي بعد قليل.

تشكيل الزمالك شهد تواجد حمزة المثلوثي الظهير الأيمن التونسي لأول مرة في غياب حازم إمام لوفاة والدته، فيما يقود عمر السعيد الهجوم في تواصل استمرار غياب مصطفى محمد.

من جهة أخرى، بدأ باتشيكو بـ محمد أشرف "روقا"، وإمام عاشور في وسط الملعب، وتواجد طارق حامد العائد من فيروس كورونا على مقاعد البدلاء.

واستمر أحمد فتوح في قيادة الجبهة اليسرى رغم عودة عبد الله جمعة بعد الشفاء من فيروس كورونا.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا".

أمامهما: أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: عمر السعيد.

تواجد على مقاعد البدلاء، فيما

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبد المجيد – أحمد عيد – عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد – إسلام جابر – شيكابالا – حسين فيصل.

الهجوم: حميد أحداد.

تشكيل فريقنا في مواجهة إنبي بالدوري الممتاز. 📝⚽ 🏹 pic.twitter.com/WGkizfrniV — Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 2, 2021

ويلتقي إنبي مع الزمالك بعد قليل على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري.