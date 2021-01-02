في الدرجة الثانية – وفاة لاعب منتخب السويس السابق أثناء مباراة المريخ

السبت، 02 يناير 2021 - 18:02

كتب : رضا السنباطي

منتخب السويس

توفى غريب حامد "نونوس" لاعب منتخب السويس السابق إثر أزمة قلبية تعرض لها خلال مباراة فريقه مع المريخ في دوري الدرجة الثانية المصرية.

"نونوس" كان يشغل منصب مسؤول الأمن في نادي منتخب السويس، وأثناء متابعته لمباراة فريقه أمام المريخ في الجولة السابعة من المسابقة، تعرض لأزمة قلبية، نٌقل على إثرها إلى المستشفى، لكنه لاقى حتفه.

ونعى منتخب السويس لاعبه السابق عبر صفحة النادي الرسمية، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الرحمة.

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منتخب السويس تعادل مع المريخ سلبيا على ملعب السويس الجديد. تعادل رفع رصيد منتخب السويس للنقطة الـ11 في المركز الخامس.

FilGoal.com ينعي وفاة غريب حامد "نونوس"، ويتوجه بالعزاء لأسرته داعين المولى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

في الدرجة الثانية منتخب السويس نونوس
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