أس: للخروج من جحيم إيمري.. ريال مدريد يفسخ إعارة كوبو لـ فياريال

بات تاكيفوسا كوبو على وشك إنهاء إعارته إلى فياريال بشكل مبكر في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

صحيفة "أس" الإسبانية ذكرت أن كل دقيقة تمر تُبعِد كوبو أكثر عن فياريال، وتُقرّبه أكثر من خيتافي.

كوبو سينهي إعارته من ريال مدريد إلى فياريال قبل 6 أشهر من موعدها المتفق عليه، على أن ينتقل معارا بشكل فوري إلى خيتافي خلال يناير الجاري.

وأفاد التقرير أن كوبو اتفق مع خيتافي بالفعل، ويتبقى فقط إتمام فسخ الإعارة بين ريال مدريد وفياريال، وهي خطوة غير معقدة خصوصا أن فريق الغواصات الصفراء يريد تفريغ مكان في قائمته لصفقة محتملة من خارج الاتحاد الأوروبي.

وذكرت أس أن خيتافي سيتحمّل راتب كوبو، في ظل تحمُس المدرب خوسيه بوردالاس له.

ورغم اقتراب الخطوة، لكن لحاقه بمباراة قرطبة في كأس ملك إسبانيا سيكون صعبا، بينما لم تستبعد الصحيفة المدريدية ظهور كوبو في مباراة خيتافي وإلتشي يوم 10 يناير بالدوري الإسباني.

وخرج كوبو من حسابات أوناي إيمري المدير الفني لـ فياريال، إذ استبعده من قائمة مباراة الدربي أمام ليفانتي.

كوبو (19 عاما) لعب معارا من ريال مدريد إلى مايوركا الموسم الماضي، فترة تم اعتبارها ناجحة لصانع الألعاب الياباني، لكن إعارته التالية إلى فياريال لم تسر بالشكل المنتظر.

ناشئ لا ماسيّا الأسبق خاض 291 دقيقة فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم، وجاءت أغلب مشاركاته في مسابقة الدوري الأوروبي.

وصنع كوبو إجمالا 3 أهداف وسجل هدفا في 19 ظهورا بمختلف المسابقات في فترته القصيرة مع فياريال.