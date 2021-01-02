في الدرجة الثانية – بورتو يتصدر القاهرة.. والمنيا يواصل التحليق بالصعيد

السبت، 02 يناير 2021 - 17:54

كتب : رضا السنباطي

فريق بورتو السويس

تصدر بورتو السويس مجموعة القاهرة والقنال في دوري الدرجة الثانية المصري، فيما واصل الإعلاميين تصدر مجموعة الصعيد بنجاح.

وأقيمت اليوم السبت، مباريات الجولة السابعة من مجموعتي القاهرة والصعيد .

حقق جمهورية شبين الفوز علي السكة الحديد بهدف دون رد، سجله سيد شعبان ليرتفع رصيد جمهورية شبين إلى 7 نقاط.

أخبار متعلقة
نيدفيد: يوفنتوس يجب أن يحذر من صعوبة مواجهة بورتو والتعلم من درس ليون بورتو يتعادل مع مانشستر سيتي ويتأهل معه لثمن النهائي.. ومارسيليا يتغلب على أولمبياكوس مانشستر سيتي يضرب مارسيليا بثلاثية.. وكوكا يشارك في خسارة أولمبياكوس أمام بورتو جوارديولا ردا على مدرب بورتو: ربما أنت محق

وفاز بتروجت على نادي زد بهدفين دون رد، سجلهما البديل إسلام هشام، وذلك في المباراة الأولي للمدير الفني لبتروجت ياسر رجب، وارتفع رصيد بتروجت إلى 11 نقطة.

الداخلية بدوره حقق الفوز على الترسانة بهدف دون رد، ليرتفع رصيد الداخلية إلى 12 نقطة.

وحقق سرس الليان الفوز على النجوم بهدف "حلة"، ليرتفع رصيد سرس الليان الي 11 نقطة.

وأخيرا، فاز بورتو السويس على النصر خارج أرضه بهدف بلال خميس، ليرتفع رصيد بورتو إلى 13 نقطة، ويتصدر قمة جدول ترتيب المجموعة.

وتعادل منتخب السويس مع المريخ سلبيا، وبذات النتيجة القناة مع طنطا.

وتستكمل مباريات المجموعة بمباراة كوكاكولا مع الزرقا مساء غد الأحد.

مجموعة الصعيد

حقق بني سويف الفوز على قنا بهدف دون رد في المباراة الأولي لمحمد يوسف المدير الفني لبني سويف.

وفاز الفيوم على طهطا بهدف جابر جابر، ليرتفع رصيد الفيوم إلى 13 نقطة.

وحقق الشرقية للدخان الفوز علي سوهاج بهدف دون رد، سجله محمد مناع ليرتفع رصيد الدخان إلى 16 نقطة.

الإعلاميين فاز على أسمنت أسيوط بهدفين مقابل هدف، ليرتف رصيد الإعلاميين إلى 12 نقطة في المركز الخامس.

المنيا بدوره فاز على ديروط بهدف دون رد، ليرتفع رصيد المنيا إلى 14 نقطة، في صدارة ترتيب المجموعة.

وحقق الألومنيوم الفوز على تليفونات بني سويف بهدفين دون رد، سجلهما فاروق خالد ومراد صبري.

وتعادل شبان قنا مع كيما أسوان بهدف لكل فريق، فيما تعادل مركز شباب سٌمٌسطا مع بترول أسيوط سلبيا، ليرتفع رصيد سٌمٌسطا إلى 7 نقاط في المركز الـ12.

في الدرجة الثانية بورتو السويس المنيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - إنبي (0)-(0) الزمالك.. بداية المباراة 12 دقيقة | الدوري المصري
في الـ90.. الاتحاد السكندري يكتب الهزيمة الرابعة على التوالي لطلائع الجيش 19 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو: أنا محبَط من تصرف ريجيلون بعد أن أعطيته خنزيرا مطهيا رائعا 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل إنبي – بوغطاس يقود الدفاع لأول مرة أمام الزمالك 42 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك – المثلوثي يبدأ لأول مرة.. وطارق حامد احتياطي أمام إنبي 55 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية – وفاة لاعب منتخب السويس السابق أثناء مباراة المريخ ساعة | مصر
أس: للخروج من جحيم إيمري.. ريال مدريد يفسخ إعارة كوبو لـ فياريال ساعة | الدوري الإسباني
في الدرجة الثانية – بورتو يتصدر القاهرة.. والمنيا يواصل التحليق بالصعيد ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 3 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 4 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك
قد ينال إعجابك