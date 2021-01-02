في الدرجة الثانية – بورتو يتصدر القاهرة.. والمنيا يواصل التحليق بالصعيد

تصدر بورتو السويس مجموعة القاهرة والقنال في دوري الدرجة الثانية المصري، فيما واصل الإعلاميين تصدر مجموعة الصعيد بنجاح.

وأقيمت اليوم السبت، مباريات الجولة السابعة من مجموعتي القاهرة والصعيد .

حقق جمهورية شبين الفوز علي السكة الحديد بهدف دون رد، سجله سيد شعبان ليرتفع رصيد جمهورية شبين إلى 7 نقاط.

وفاز بتروجت على نادي زد بهدفين دون رد، سجلهما البديل إسلام هشام، وذلك في المباراة الأولي للمدير الفني لبتروجت ياسر رجب، وارتفع رصيد بتروجت إلى 11 نقطة.

الداخلية بدوره حقق الفوز على الترسانة بهدف دون رد، ليرتفع رصيد الداخلية إلى 12 نقطة.

وحقق سرس الليان الفوز على النجوم بهدف "حلة"، ليرتفع رصيد سرس الليان الي 11 نقطة.

وأخيرا، فاز بورتو السويس على النصر خارج أرضه بهدف بلال خميس، ليرتفع رصيد بورتو إلى 13 نقطة، ويتصدر قمة جدول ترتيب المجموعة.

وتعادل منتخب السويس مع المريخ سلبيا، وبذات النتيجة القناة مع طنطا.

وتستكمل مباريات المجموعة بمباراة كوكاكولا مع الزرقا مساء غد الأحد.

مجموعة الصعيد

حقق بني سويف الفوز على قنا بهدف دون رد في المباراة الأولي لمحمد يوسف المدير الفني لبني سويف.

وفاز الفيوم على طهطا بهدف جابر جابر، ليرتفع رصيد الفيوم إلى 13 نقطة.

وحقق الشرقية للدخان الفوز علي سوهاج بهدف دون رد، سجله محمد مناع ليرتفع رصيد الدخان إلى 16 نقطة.

الإعلاميين فاز على أسمنت أسيوط بهدفين مقابل هدف، ليرتف رصيد الإعلاميين إلى 12 نقطة في المركز الخامس.

المنيا بدوره فاز على ديروط بهدف دون رد، ليرتفع رصيد المنيا إلى 14 نقطة، في صدارة ترتيب المجموعة.

وحقق الألومنيوم الفوز على تليفونات بني سويف بهدفين دون رد، سجلهما فاروق خالد ومراد صبري.

وتعادل شبان قنا مع كيما أسوان بهدف لكل فريق، فيما تعادل مركز شباب سٌمٌسطا مع بترول أسيوط سلبيا، ليرتفع رصيد سٌمٌسطا إلى 7 نقاط في المركز الـ12.