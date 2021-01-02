فياريال يتسيّد إقليم فالنسيا ويستعيد توازنه على حساب ليفانتي

فاز فياريال على ضيفه ليفانتي بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب لا سيراميكا، بالجولة 17 من الدوري الإسباني.

وسجّل فيرناندو نينيو، وجيرارد مورينو هدفي فياريال، فيما سجّل سيرخيو ليون هدف ليفانتي الوحيد.

ليرفع فياريال رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع من 17 مباراة، فيما تجمّد رصيد ليفانتي عند 18 نقطة في المركز 12 من 16 مباراة.

فياريال أكد سيطرته على إقليم فالنسيا بتغلبه على ليفانتي في الدربي، بعد أن قهر فالنسيا في وقتٍ سابق، وتعادل مع إلتشي.

واستعاد فياريال نغمة الانتصارات بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام إشبيلية عقب 18 مباراة متتالية دون خسارة.

وتجنّب فياريال هزيمة في مباراته الأولى بالسنة الميلادية للعام 12 على التوالي.

في المقابل، فشل ليفانتي في الفوز بمباراته الأولى في السنة الميلادية للعام الثامن على التوالي.

افتتح فياريال التسجيل في الدقيقة 19 بواسطة الشاب نينيو بعد عرضية أرضية من الظهير ألفونسو بيدرازا.

ليسجل نينيو أول أهداف الدوري الإسباني في العام الميلادي 2021.

في الشوط الثاني أضاف جيرارد مورينو ثاني الأهداف بالدقيقة 54، ليرفع المهاجم الكتالوني رصيده إلى 9 أهداف في الدوري هذا الموسم بالتساوي مع ياجو أسباس في صدارة الهدافين.

لكن المهاجم البديل سيرخيو ليون قلّص الفارق لـ ليفانتي في الدقيقة 73، مسجلا هدفه الأول في الدوري الإسباني منذ 31 أغسطس 2019، بعد أن فشل في التسجيل طوال عام 2020.