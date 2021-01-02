لاستكمال المهمة.. بوكيتينيو مدربا لـ باريس سان جيرمان

السبت، 02 يناير 2021 - 17:27

كتب : FilGoal

بوكيتينو مدربا لـ باريس سان جيرمان رسميا

من أجل استكمال المهمة، أعلن باريس سان جيرمان التعاقد مع ماوريسيو بوكيتنيو لتدريب الفريق رسميا.

بوكيتينيو سيكون مطالبا باستكمال أكثر من مهمة. مهمة توماس توخيل في حصد البطولات محليا مع باريس سان جيرمان، ومهمة نقل الفريق قاريا لمكانة مختلفة بعد بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وأخيرا مهمته هو شخصيا التي بدأها لاعبا في صفوف الفريق من 2001 إلى 2003.

النادي الفرنسي أعلن عبر الموقع الرسمي، التعاقد مع بوكيتينو بعقد حتى نهاية الموسم، مع أحقية تمديد التعاقد لموسم إضافي تلقائيا في حالة تراضي الطرفين.

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ويأتي بوكيتينو خلفا لـ توماس توخيل المدرب الألماني السابق لـ باريس سان جيرمان، والذي قاد الفريق من 2018 وحتى 2020.

التجربة ستكون الأولى للمدرب الأرجنتيني صاحب الـ48 عاما في الدوري الفرنسي، وذلك بعد ثلاثة تجارب سابقة في إسبانيول بالدوري الإسباني، ثم ساوثامبتون وتوتنام في إنجلترا.

وقاد بوكيتينو نادي توتنام منذ مايو 2014 في 293 مباراة بكل المسابقات فاز في 160 وتعادل 60 وخسر 73، حتى الإقالة في شهر ديسمبر من عام 2019.

ويحتل باريس سان جيرمان حاليا المركز الثالث في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطة عن ليون المتصدر.

نادي العاصمة وقع في مواجهة برشلونة أيضا بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وستكون أولى مباريات بوكيتينيو مع باريس سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل أمام سانت إيتيان، ضمن مباريات الجولة الـ18 من المسابقة.

في فرنسا باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو
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