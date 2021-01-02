إصابة رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة بفيروس كورونا

أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبدأ سلطان على الفور فترة العزل المنزلي مع تطبيق بروتوكول العلاج المتبع والذي وضعته وزارة الصحة.

كما أثبتت المسحة التي خضع لها المستشار محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة خلال الساعات الأخيرة، إصابته بفيروس كورونا.

وذلك بعدما جاءت النتيجة إيجابية، وخضع للعزل المنزلي أيضا على الفور مع تنفيذ البروتوكول الطبي المعتمد من وزارة الصحة .

وقررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة برئاسة أحمد مهاجم، بالتنسيق مع وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، تطبيق نظام التبادل بين الموظفين داخل مقر الجبلاية.

بهدف تقليص الأعداد داخل الاتحاد، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة أن الأيام الأخيرة شهدت أكثر من إصابة بالفيروس بين الموظفين