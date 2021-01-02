من أجل 66 ضحية.. رينجرز بقيادة جيرارد ينطح سيلتك في دربي جلاسكو

السبت، 02 يناير 2021 - 17:21

كتب : زكي السعيد

جلاسكو رينجرز

فاز رينجرز على جاره وعدوه سيلتك بهدف دون رد على ملعب إبروكس، بالجولة 22 من الدوري الإسكتلندي.

وسجّل كالوم ماكجريجور لاعب سيلتك هدف اللقاء الوحيد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 70.

وشهدت المباراة بطاقة حمراء لـ نير بيتون لاعب سيلتك في الدقيقة 62، مما وضع فريقه في موقف حرج بعد تهديده مرمى رينجرز بعدة فرص خطيرة في الشوط الأول، وقف آلان ماكريجور حارس أصحاب الأرض أمامها بالمرصاد.

أخبار متعلقة
العقدة مستمرة.. دويتو كين وسون يصحح مسار توتنام بقهر ليدز المباراة الثانية تواليا.. تأجيل مواجهة فولام وبيرنلي في الدوري الإنجليزي برشلونة يعلن نجاح جراحة كوتينيو ويوضح مدة غيابه مع عودة ميسي لقائمة برشلونة.. كومان: علينا احترام قراره حتى لو كان الرحيل

ليرفع رينجرز رصيده إلى 62 نقطة في المركز الأول من 22 مباراة، بفارق 19 نقطة كاملة عن سيلتك مُطارده صاحب الـ 43 نقطة من 19 مباراة.

ويشارك في الدوري الاسكتلندي 12 فريقا تواجه بعضها 3 مرات في الدوري النظامي، قبل أن يتم تقسيمهما إلى 6 فرق لحسم اللقب، و6 لقب لحسم الهابط إلى القسم الثاني.

وحافظ رينجرز الذي يقوده تدريبيا ستيفن جيرارد، على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم.

ويبحث رينجرز عن لقبه الأول في الدوري الاسكتلندي منذ 2010\2011، أي منذ 10 سنوات، إذ لم يظفر به أبدا منذ كارثة الهبوط.

فيما يدافع سيلتك عن لقبه الذي توج به في السنوات التسع الماضية، مهمة تبدو صعبة أمام أسبقية رينجرز الكبيرة.

ويحمل انتصار رينجرز قيمة كبيرة، إذ تحقق على حساب سيلتك في دربي مدينة جلاسكو، أو ما يُعرَف بـ دربي أولد فيرم، والذي يحمل في طياته عداوة سياسية واجتماعية ودينية كبيرة بين الناديين.

ويعد هذا الانتصار خير تكريم لضحايا كارثة إبروكس التي يصادف اليوم ذكراها السنوية رقم 50 بالتمام والكمال.

وترجع الحادثة إلى 2 يناير 1971 عندما لقي 66 مشجعا لـ رينجرز مصرعهم في نهاية مباراة الدربي أمام سيلتك بسبب الأعداد الزائدة والتدافع، بالإضافة إلى وقوع أكثر من 200 إصابة.

من ضمن الضحايا كان العديد من الأطفال والمراهقين، بينهم 5 أطفال كانوا زملاء في مدرسة واحدة، بالإضافة إلى طفل في التاسعة من عمره.

رينجرز سيلتك دربي جلاسكو دربي أولد فيرم
نرشح لكم
أخر الأخبار
فياريال يتسيّد إقليم فالنسيا ويستعيد توازنه على حساب ليفانتي 8 دقيقة | الدوري الإسباني
لاستكمال المهمة.. بوكيتينيو مدربا لـ باريس سان جيرمان 22 دقيقة | الدوري الفرنسي
إصابة رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة بفيروس كورونا 27 دقيقة | الدوري المصري
من أجل 66 ضحية.. رينجرز بقيادة جيرارد ينطح سيلتك في دربي جلاسكو 28 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري المصري - الجيش (1)-(1) الاتحاد.. جووول رزاق سيسيه والتعادل 59 دقيقة | الدوري المصري
عبد السلام يعلن تعافيه من فيروس كورونا ساعة | الدوري المصري
التعادل السلبي الرابع الموسم الحالي.. سموحة وسيراميكا كليوباترا دون أهداف ساعة | الدوري المصري
العقدة مستمرة.. دويتو كين وسون يصحح مسار توتنام بقهر ليدز ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 3 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 4 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك
قد ينال إعجابك