انتهت - الجيش (1)-(2) الاتحاد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف

ق 90: جووووول الهدف الثاني عن طريق روماريو ويليامز

ق 62: نزول عمار حمدي بدلا من صبري رحيل

ق 40: جووووووول رزاق سيسيه والتعاااادل

ق 30: جووووووول أحمد سمير والأول للطلائع من ركلة جزاء

ق 27: ركلة جزاء جديدة لطلائع الجيش بعد عرقلة ناصر منسي من قبل مصطفى ابراهيم

ق 26: إلغاء ركلة الجزاء بعد العودة للفيديو

ق 24: ركلة جزاء للجيش بعد عرقلة عمرو جمال من قبل عمرو الميداني

بداية المباراة