عبد السلام يعلن تعافيه من فيروس كورونا

السبت، 02 يناير 2021 - 16:47

كتب : FilGoal

محمد عبد السلام - الزمالك - طلائع الجيش

أعلن محمد عبد السلام مدافع الزمالك تعافيه من فيروس كورونا.

وكان نادي الزمالك قد أعلن إصابة لاعبه في 19 ديسمبر الماضي قبل مواجهة جازيل التشادي التي تأجلت.

وقال عبد السلام عبر حسابه على "إنستجرام": "الحمد لله، المسحة سلبية".

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وبعد تعافي عبد السلام، صار لاعبو الزمالك كاملين العدد بعد تعافيهم من فيروس كورونا عقب تعافي محمود حمدي الونش وطارق حامد ويوسف أوباما ومحمود علاء.

اللاعب البالغ 23 عاما لم يخض أي مباراة الموسم الجاري مع الزمالك.

وإجمالا خاض 23 مباراة في جميع المسابقات ولم يسجل أي هدف وتوج بلقب الكونفدرالية وكأس مصر والسوبر الإفريقي مع الزمالك.

وكان ضمن الأسماء التي توجت بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

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