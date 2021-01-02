التعادل السلبي الرابع الموسم الحالي.. سموحة وسيراميكا كليوباترا دون أهداف

انتهت مواجهة سموحة وسيراميكا كليوباترا بالتعادل السلبي ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

مباراة رابعة في الدوري الموسم الجاري انتهت بالتعادل السلبي، والثانية في الجولة الخامسة بعد لقاء الأهلي ووادي دجلة، ومباراتي الإسماعيلي ضد المصري والبنك الأهلي في الجولتين الأولى والثالثة.

تعادل ثالث لسموحة الموسم الجاري، وأول لسيراميكا كليوباترا في تاريخه بالدوري المصري.

وارتفع رصيد سيراميكا عند 7 نقاط ارتقى بها للمركز الخامس، بينما وصل سموحة للمركز الثامن برصيد 6 نقاط.

وصف المباراة

بدأ سموحة بالسيطرة على المباراة هجوميا فكانت أخطر هجمات أصحاب الأرض عن طريق عبد الكبير الوادي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها عامر عامر في الدقيقة 17.

تراجع الموج الأزرق وبدأ سيراميكا كليوباترا بالاستحواذ وبسطوا سيطرتهم على الملعب.

في الدقيقة 39 عرقل القائد أحمد حمص، محمد توني قبل دخوله منطقة الجزاء ليحصل على بطاقة صفراء.

ركلة ثابتة نفذها محمد إبراهيم على يسار الهاني سليمان تصدى لها بطريقة رائعة مبعدا إياها لركنية.

الشوط الثاني تواصل مع بدايته استحواذ الضيوف، فسدد شريف دابو كرة قوية مرت بجوار القائم في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 60 ومن مرتدة سريعة تصدى عامر عامر لرأسية محمد طلعت مانعا هدف محقق من سكون شباكه.

وبعد 4 دقائق حصل طارق سامي مدافع سيراميكا على بطاقة صفراء للاعتراض على الحكم المساعد.

وفي الدقيقة 72 سدد محمد توني كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر الخلفي لمرمى سموحة.

بدأ سموحة في الدقائق الـ10 الأخيرة السيطرة على الكرة وسط تراجع لاعبي سيراميكا وحاول خطف هدفا قاتلا لكن انتهت المباراة بالتعادل السلبي.