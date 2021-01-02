استاد القاهرة يعود للحياة في 15 يناير

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في بيان اليوم السبت أن استاد القاهرة سيكون جاهزا لاستضافة مباريات بدءا من 15 يناير المقبل.

وقام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية في استاد القاهرة شملت ملعب كرة القدم والصالات المغطاة استعدادا لاستضافة أرض الكنانة لمونديال اليد في يناير الجاري.

ولم يستضف الملعب أي مباراة منذ نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا في 27 نوفمبر الماضي، والذي حسمه الأول بنتيجة 2-1.

ويحتضن الملعب مباريات الناديين عادة في البطولات المحلية والقارية إلا إذا منعت صيانة أرضيته ذلك.

وتأسس الملعب في 1958 وجدد في 2004 قبل استضافة مصر لكأس إفريقيا 2006 التي توجت بها.

وتبلغ عدد مقاعد الجمهور في الملعب 75 ألفا.