وكيل ساسي لـ في الجول: لم يحصل على باقي مستحقاته حتى الآن.. وأثق في الإدارة الحالية

حرص مهند عون وكيل فرجاني ساسي متوسط ميدان الزمالك على توضيح موقف اللاعب من التجديد للأبيض لـ FilGoal.com.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وقال عون لـ FilGoal.com: "أشكر مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي على جهودهم في صرف مستحقات اللاعبين بشكل منتظم".

وأوضح "ولكن كمعلومة للجميع، لم يحصل ساسي على باقي مستحقاته حتى الآن، وينتظر مستحقاته مثله مثل باقي زملائه".

وأضاف "أثق في الإدارة الحالية وأثق في صرف مستحقات ساسي المالية بالكامل في الموعد المحدد".

وأتم "أشكر مجلس الزمالك الحالي على دعمهم، واللاعب يُبلغ جمهور الزمالك بكامل محبته وتقديره لهم".

وينتهي عقد ساسي مع الفريق في يونيو المقبل وأوضح مسؤولو الزمالك أنهم وضعوا 500 ألف يورو في حساب اللاعب من مستحقاته المتأخرة، وأنهم سيجتمعون به خلال أيام لتمديد عقده.

وأعلن الفارس الأبيض تجديد عقود محمود عبد الرازق (شيكابالا) ويوسف إبراهيم (أوباما) ومحمود عبد الرحيم (جنش) وأحمد أبو الفتوح، ويسعى ليكون ساسي خامسهم.

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه إنبي يوم السبت في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد الفوز على المقاولون العرب وسموحة والتعادل أمام بيراميدز.